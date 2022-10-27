Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء... تعديلات وزارية على الحكومة الأردنيّة

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1004700-638024795168109261.jpg
Doc-P-1004700-638024795168109261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق ملك الأردن عبد الله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووفق بترا، فقد شملت التعديلات تعيين:

ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
Advertisement
وجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
أحمد ماهر السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.
عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.
فيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.
وفاء بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية.
خلود السقاف، وزيرة للاستثمار.
نانسي نمروقة، وزيرة دولة للشؤون القانونية.
زينة طوقان، وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
ولفتت "بترا" إلى أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

يأتي ذلك بعد أن قبل العاهل الأردني استقالة كل من:

ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وجيه عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.
وجيه عزايزة، وزير النقل.
أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية.
نواف التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.
يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
فيصل الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.
وفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية.
خيري عمرو، وزير الاستثمار.
نايف استيتية، وزير العمل.
ولفتت "بترا" إلى أن العاهل الأردني "أعرب عن تقديره" لجهود الوزراء المستقيلين خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
 
 
(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-10-27
11:30 | 2022-10-27
11:00 | 2022-10-27
10:30 | 2022-10-27
10:00 | 2022-10-27
09:30 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website