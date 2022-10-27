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عربي-دولي

بوتين يشارك في قمة قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

Lebanon 24
27-10-2022 | 09:00
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يشارك في قمة قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تعقد غدا الجمعة عبر تقنية الفيديو.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف حيث قال إن أرمينيا هي صاحبة الاقتراح، وسوف تتم مناقشة الوضع المتأزم بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك إجراءات المساعدة لأرمينيا.
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وكان رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان قد أعلن يوم أمس بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع مع الرئيسين بوتين وعلييف في سوتشي 31 تشرين الاول الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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