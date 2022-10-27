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عربي-دولي

الخارجية الروسية: الغرب سيدرج الهند قريبا في قائمة المنافسين

Lebanon 24
27-10-2022 | 10:30
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الغرب سيضم قريبا الهند، النامية بسرعة، إلى قائمة المنافسين له، إلى جانب الصين وروسيا.


وقال غروشكو أثناء خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا، اليوم الخميس: "تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا تهديدا مباشرا، وتجري حربا هجينة ضدها، ولقد انخرط حلف الناتو بالفعل في حرب مباشرة، أو كما نسميها "حرب بالوكالة".
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وأضاف: "أما الصين فتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منافسا استراتيجيا. وأعتقد أنه اعتمادا على مثل هذا النهج الأيديولوجي، فإن الهند النامية بسرعة ستدرج قريبا في قائمة منافسي الغرب أيضا".
المصدر: روسيا اليوم
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