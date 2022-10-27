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عربي-دولي

قبل انطلاق فعاليات كأس العالم.. القطريون يقيمون صلاة الاستسقاء

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:30
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أدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في مدارس البنين والبنات في قطر صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء، طلبا لنزول الغيث، بمشاركة الإطار الإداري والتدريسي وأولياء أمورهم.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية عن موعد صلاة الاستسقاء.
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وقالت في بيان لها إنها هيأت 92 مصلى وجامعا لاستقبال المصلين، حيث حرصت في عملية الاختيار على توزيع الجوامع والمصليات جغرافيا، بحيث تكون قريبة من جميع مناطق الدولة، ولتيسير أداء صلاة الاستسقاء.

وذكرت بهذه المناسبة، ببعض الأمور المطلوبة لاستجابة الدعاء: "منها الصيام، لأن الصائم يرجى ألا ترد دعوته، ومنها الصدقة لأن لها أثرا عظيما في استجابة الدعاء، هذا إلى جانب التواضع والخشوع وإظهار الفقر إلى الله والحاجة إلى رحمته".

وتستضيف قطر في الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الاول 2022 أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الوطن العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي جرت في كوريا الجنوبية واليابان.
المصدر: روسيا اليوم
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