كلام إسرائيليّ جديد عن استخراج الغاز من "كاريش"... هذا ما أُعلن

لفت المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ "العربية"، إلى أنّ "توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز"، وأوضح أنّ "إستخراج الغاز من حقل "كاريش" ليس له علاقة بالاتفاق".

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