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عربي-دولي

كلام إسرائيليّ جديد عن استخراج الغاز من "كاريش"... هذا ما أُعلن

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:39
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لفت المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ "العربية"، إلى أنّ "توقيع الاتفاق مع لبنان سيجعلنا من أكبر الدول المصدرة للغاز"، وأوضح أنّ "إستخراج الغاز من حقل "كاريش" ليس له علاقة بالاتفاق".
 
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لبنان

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