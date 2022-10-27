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عربي-دولي

الكرملين: كييف انسحبت من مفاوضات السلام بناء على "أوامر" واشنطن

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:46
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اتهم الكرملين كييف بأنها انسحبت من مفاوضات السلام مع موسكو في آذار بناء على "أوامر" واشنطن، في وقت "كان قد تمّ التوصل إلى توازن صعب جدا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "النص كان في الواقع جاهزا ثم فجأة، اختفى الجانب الأوكراني عن الرادارات، وقال إنه لم يعد يريد متابعة المفاوضات".
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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر أن "رفضا من هذا القبيل للاتفاقيات التي سبق أن تم التفاهم عليها، حدث بشكل واضح بناء على أوامر من واشنطن".
 
 
(سكاي نيوز)
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