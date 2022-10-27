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عربي-دولي
بوتين: انهيار الاتحاد السوفياتي دمر التوازن العالمي
Lebanon 24
27-10-2022
|
15:00
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى "فالداي"، إن انهيار الاتحاد السوفياتي دمر التوازن العالمي، لافتا إلى أن البشرية الآن تقف على عتبات عالم متعدد الأقطاب.
وأشار بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي، تسبب أيضا في تقوية الغرب، موضحا أنه "بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أعلن الغرب عالما أحادي القطب. الآن هذا شيء من الماضي، نحن نقف عند مفترق تاريخي".
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يذكر أن منتدى "فالداي" للمناقشة تأسس في عام 2004، في مركز الخبراء والتحليل الذي يحمل نفس الاسم. ويشارك الرئيس الروسي بانتظام في اجتماعاته ويدلي ببيانات سياسية هناك.
(روسيا اليوم)
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