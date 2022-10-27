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عربي-دولي

بولندا تعاقب نائبا برلمانيا لانتقاده العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
27-10-2022 | 15:30
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صرحت عضو البرلمان البولندي مونيكا فالي، بأن عضو الائتلاف القومي البولندي، يانوش كوروين ميكي، عوقب بسبب انتقاده لقوانين العقوبات ضد روسيا.

وأوضحت، أن يانوش كوروين ميكي، نشر عبر "تويتر" تغريدتين في الفترة ما بين 20 – 27 أيلول، قال فيهما: "متى ستفهمون أيها الحمقى أن العقوبات ضد روسيا ترتد علينا، وأن من يفرض العقوبات ضد روسيا، إما مخرب، أو خائن، أو أحمق فعلا"، ما دفع أعضاء لجنة الأخلاق في البرلمان بالإجماع لمعاقبته.
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وأضافت أن النائب حضر إلى الجلسة البرلمانية، آملا من اللجنة أن تقدم له الاعتذار، وتوعد برفع القضية إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يتعرض للاضطهاد بناء على آرائه السياسية.

يذكر أن الاتحاد الأوربي فرض حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا في أوائل تشرين الأول، لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، حتى موعد أقصاه 5 كانون الأول 2022 ، وفي الـ 5 من شباط 2023 سيتم تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية. 
 
(روسيا اليوم) 
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