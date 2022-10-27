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عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لروسيا في تعزيز مكانتها كقوة عالمية كبرى

Lebanon 24
27-10-2022 | 16:30
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الصين ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى على الساحة الدولية.
وحسب بيان الخارجية الصينية، قال وانغ يي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أرسل برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب شي جين بينغ، مظهراً مستوى عال من الثقة المتبادلة والدعم المتبادل الثابت لروسيا والصين".
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وأضاف "ستدعم الصين بقوة الجانب الروسي حتى يتمكن الشعب الروسي بقيادة الرئيس بوتين من التغلب على الصعوبات ويزيل كل العقبات ويحقق أهداف التنمية الاستراتيجية".

وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين ستدعم موسكو في "تعزيز مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية".

وتابع "الصين وروسيا لديهما الحق القانوني في تحقيق تنميتهما ...، وهذا يتماشى تماما مع اتجاهات التنمية الحديثة".

ولفت إلى أن "أي محاولة لمنع موسكو وبكين من المضي قدما لن تنجح".
 
وأكد وانغ يي أن "الصين مستعدة لتعميق الاتصالات مع روسيا على جميع المستويات، والارتقاء بالعلاقات والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى مستوى أعلى، من أجل تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما ، وضمان مزيد من الاستقرار في عالم مضطرب".
من جانبه، قال لافروف لنظيره الصيني، إن روسيا مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين على جميع المستويات، وتعميق التعاون، وضمان الاستقرار بشكل مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم.
كما قدم لافروف التهنئة على نجاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وإعادة انتخاب شي جين بينغ لمنصب الأمين العام.
 
(سبوتنيك) 
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