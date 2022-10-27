"تسليح أوكرانيا".. الجميع يستعد قبل المعركة الفاصلة بخيرسون

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كتبت "سكاي نيوز عربية": كشفت مصادر أميركية عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، إلى أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين مع اقتراب العملية الروسية من عامها الأول.من جانب آخر، أعلن حلفاء الناتو هذا الأسبوع الاستعداد لتوسيع إمدادات مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا التي تطالب بضرورة تزويدها بدفاعات جوية، فكيف سيكون الدعم لكييف من جانب أوروبا وواشنطن الأيام القادمة؟ وكيف سترد موسكو؟مخزونات الأسلحة لبعض الدول الأوروبية التي تم إرسالها لأوكرانيا على وشك النفاد، فيما أضاف مسؤول عسكري أميركي سابق أن واشنطن لا تزال على وشك الوصول إلى أقصى قدراتها لتوفير رأس المال لتوفير كييف بالإمدادات العسكرية خاصة من الذخائر العديدة.هنا يقول النائب السابق في البرلمان الأوروبي عن شمال إنجلترا، نيكولاس غريفين: "لا تزال الإرادة السياسية لتوفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا موجودة في معظم عواصم الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لندن، لكن هناك تساؤلات متزايدة حول المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ بإمدادات الذخيرة دون إفراغ ترسانات الناتو".وأوضح غريفين خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك حربان مختلفتان للغاية يتم خوضهما في أوكرانيا".-يقوم الناتو بتسليح وتوجيه وتعزيز جيش وكيله المحلي في المقام الأول للفوز بمسابقة دعائية قصيرة المدى، مع يأس خاص لتحقيق نجاحات رمزية من جانب واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في أوائل الشهر المقبل.-تقاتل روسيا من أجل "نزع السلاح" من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، بينما إن مخططي الناتو سعداء بتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقابل مكاسب إقليمية صغيرة نسبيا، في حين يبدو أن الروس سعداء بالتجارة في الأراضي مقابل فرصة إلحاق أضرار غير مستدامة بالقوى العاملة الأوكرانية وترسانات الناتو.