سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر.. ما السبب؟

أعلن داونينغ ستريت، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا، ريشي سوناك، لن ‏يحضر قمة المناخ (كوب 27)، المنعقدة في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.

Advertisement

ونفى داونينغ ستريت أن يمثل غياب سوناك عن قمة (كوب 27) عدم التزام من ناحيته بمعالجة التغير المناخي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوضح داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد لن يحضر قمة المناخ "بسبب الالتزامات المحلية الملحة الأخرى التي يواجهها، بما في ذلك الاستعدادات لميزانية الخريف".

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق صافي الصفر وقيادة العمل الدولي والمحلي لمعالجة تغير المناخ، إن المملكة المتحدة تتقدم على العديد من البلدان الأخرى على صافي الصفر".

وتابعت: "من الواضح أننا سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الـ27، وللتأكد من أن جميع الدول تحرز تقدما في الالتزامات التاريخية التي تعهدت بها في ميثاق غلاسكو للمناخ".

وأضافت أن المملكة المتحدة ستكون "ممثلة بالكامل بوزراء كبار آخرين"، بما في ذلك الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف، ألوك شارما.

وصُممت القمم المناخية السنوية للأمم المتحدة لمساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وفي العام الماضي، استضافت المملكة المتحدة قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو.

(سبوتنيك)