بوتين: العالم يسير نحو السيناريو الأسوأ

لوّحت روسيا بتهديد غير مسبوق ضد الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، في وقت كشفت صحيفة أميركية أن الولايات المتحدة قررت تسريع نشر القنابل التكتيكية النووية المطورة في أوروبا. في أعنف هجوم يشنّه على الدول الغربية، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "الغرب يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها، ويسعى لكي يخضع له الجميع"، مشدّداً على أن "روسيا تدافع عن حقها في الوجود والعالم يسير نحو السيناريو الأسوأ.

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وفي كلمة ألقاها خلال في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" في موسكو، قال بوتين: "الغرب يدّعي التحضّر لكنه يغيّر قواعد اللعبة دائما بحسب مصالحه، وقاد انقلابا ًفي أوكرانيا وأشعل الحرب فيها وارتكب عدداً من الأخطاء المنهجية، وقتل قاسم سليماني على أراضي دولة ثالثة".

وأضاف: "يبدو أن الأمور تتطور وفق السيناريو السلبي وتتحول إلى أزمة متعددة الأوجه"، مؤكدًا أنّ "الغرب الذي يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها، ويسعى لكي يخضع له الجميع، سيضطر للحديث بشأن المستقبل في نهاية المطاف".

وأوضح أنّ "العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي واستبدال القانون الدولي بقواعد بديلة". وأشار الى أن "الغالبية العظمى من الدول تطالب الآن بالديموقراطية في الشؤون الدولية، ولا تقبل الإملاءات المفروضة على الدول".