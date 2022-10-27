بايدن: لا نسعى لصراعٍ مع الصين

تبادل الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ رسائل غير مباشرة بدعوة بعضهما إلى تعزيز التفاعل والتعاون، والمساهمة في زيادة المرونة واليقين في العالم وعدم السعي للصراع.

وقد أكد بايدن أنه على الولايات المتحدة والصين التحلي بالمسؤولية والعمل على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صراع مباشر.

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وقال بايدن، خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع كبار قادة الجيش الأميركي ومسؤولي الأمن القومي، إنه لا مفر من المنافسة، لكن واشنطن لا تسعى إلى الصراع مع بكين، بل تحمل على عاتقها مسؤولية إدارة المنافسة بحكمة. وفي وقت سابق أشار بايدن إلى استعداد واشنطن للمنافسة القوية مع روسيا والصين، مشدّداً على أن هذه المنافسة يجب ألا تتحول إلى صراع.

ونشرت إدارة البيت الأبيض لاحقا وثيقة توضح أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة تهدف إلى حماية الأميركيين ورفع المستوى الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتنافس مع الصين على صدارة الاقتصاد الدولي.

ولم تخف الوثيقة أن كبح جماح "روسيا الخطيرة" كما وصفتها حرفيا، يتربع على هرم أولويات استراتيجية الأمن القومي الأميركي في الوقت الراهن. من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأميركي أن العالم يتغير، لكن الولايات المتحدة ستظل تقود العالم بالدبلوماسية التي تدعمها أقوى قوة عسكرية في التاريخ، مشددا على أن الولايات المتحدة ستظل قائدة في العديد من القضايا من العدوان الروسي في أوكرانيا إلى المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين في البيت الأبيض إن الاجتماع جاء في أعقاب إصدار استراتيجية الأمن القومي، وهو ضمن اجتماع يعقد مرتين سنويا، مبينا أن الاجتماع بحث بكل وضوح التهديد الحاد الذي تشكله روسيا على قارة أوروبا، إضافة إلى تهديدات تغير المناخ وحزمة قضايا أخرى.



