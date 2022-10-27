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عربي-دولي

بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام النووي "خطير"

Lebanon 24
27-10-2022 | 23:00
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عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكه فيما قاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه الخميس عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.
وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن": "إذا لم تكن لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟".
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وتابع قائلا إن طريقة تناول بوتين للأمر "خطيرة جدا".
وقال بوتين ومسؤولون روس آخرون مرارا في الأسابيع الماضية، إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية لحماية سلامة أراضيها، وهي تصريحات فسرها الغرب على أنها تهديدات ضمنية لاستخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وفي مقابلة في وقت سابق مع شبكة "سي إن إن"، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن روسيا ربما تفكر في استخدام ما تسمى بالقنبلة القذرة، وإنها تحضر ذريعة لإلقاء اللوم على أوكرانيا، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشرات تؤكد أن هذا ما يجري بالضرورة.
 
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