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عربي-دولي

الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا... اليكم ما اعلنته روسيا

Lebanon 24
28-10-2022 | 01:00
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صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا، وروسيا لديها موقف سلبي تجاه هذا الأمر، وستواصل المساعدة لمحاربتهم.

وقال بيسكوف: "لسوء الحظ، لا تزال هناك مجموعات إرهابية على الأراضي السورية. كما تعلمون، بذلت روسيا جهودا كبيرة لتحرير سوريا من قبضة الإرهابيين".
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وأضاف: "بالطبع لا يمكننا التعامل مع هذا إلا بشكل سلبي. وستواصل روسيا مساعدة السوريين، والقيادة لمحاربة الإرهابيين. وهذا ما نفعله"." نوفوستي"

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