الملك سلمان وولي العهد السعودي يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته

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بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل مجلس النواب العراقي.