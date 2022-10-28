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عربي-دولي

زيلينسكي: القصف لن يحطم معنوياتنا

Lebanon 24
28-10-2022 | 02:30
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وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها ليلقي خطابه الليلي المصور الذي تعهد فيه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.
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وأفاد زيلينسكي بأن كييف أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.

وأطلقت روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، ما تسبب في أضرار كبيرة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال زيلينسكي: "القصف لن يحطمنا - سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام".

وأعلن مسؤول كبير في وقت سابق الخميس أن كييف و4 مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططاً له بعد الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي إن روسيا شنت حتى الآن أكثر من 8 آلاف ضربة جوية وأطلقت 4 آلاف و500 صاروخ.
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