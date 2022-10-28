"لوقف الدعم السعودي والإيراني لروسيا".. استراتيجية جديدة مطلوبة أميركياً

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كتبت مجلة "فورين بوليسي" :مع اشتداد العدوان الروسي على أوكرانيا، تقوم قوتان شرق أوسطيتان على طرفي نقيض في معظم النزاعات بمساعدة موسكو. تقوم إيران بتسليم أسلحة، وتحديداً مسيرات وربما صواريخ، إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. فيما تعمل المملكة العربية السعودية على تسليح إنتاجها النفطي بطرق تساعد في الحفاظ على قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها وإلحاق مزيد من الألم في كافة أنحاء العواصم الغربية قبل فصل الشتاء البارد. فالرياض (شريك غربي طويل الأمد) وطهران (عدو غربي طويل الأمد) كلاهما مدفوعان إلى حد كبير بعامل واحد: الولايات المتحدة. وأعطت أزمة الطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا دفعة كبيرة للمكانة الجيوسياسية للمملكة العربية السعودية. وها هي الرياض تخوض لعبة هجومية. وقد ضاعفت الرياض هذا الشهر من هذه الاستراتيجية من خلال دفع أوبك + لخفض الإنتاج الجماعي بمقدار ضخم يبلغ مليوني برميل يوميًا. ويأتي هذا في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار بطرق تستنزف الخزينة الروسية وتساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة في الغرب. وأجبرت العقوبات روسيا على بيع نفطها، بما في ذلك إلى السعودية، بأسعار تقل عن أسعار السوق. على هذا النحو، فإن السعر الأساسي المرتفع هو الطريقة الرئيسية لموسكو للاستمرار في جني الأرباح من طاقتها والحفاظ على جهودها الحربية المكلفة والفاشلة".وتابعت المجلة، "على الجانب الإيراني، وعلى الرغم من استمرار التصريحات الرسمية بأن إيران طرف محايد ولم تنقل أسلحة إلى أوكرانيا، فمن الواضح أن الصراع أصبح مسرحًا جديدًا تشعر فيه طهران بقدرتها على تعزيز علاقاتها مع روسيا لإضعاف الولايات المتحدة. يؤكد المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا نشرت مخزونًا كبيرًا من المسيرات الإيرانية الصنع في أوكرانيا وكان لها تأثير مميت. هناك أيضًا تقارير أميركية عن تواجد مدربين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم وأن طهران وافقت على تسليم روسيا صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع لاستخدامها في أوكرانيا. من الواضح أن كلاً من إيران والسعودية تستخدمان الصراع في أوكرانيا لإضعاف المصالح الغربية. وما هو أقل وضوحًا هو كيف يمكن للغرب أن يغير موقفه بشكل أكثر فاعلية. هناك عدة عوامل تدفع الرياض وطهران، لكن الدافع الأكبر هو أن يصبحا أكثر فعالية في وجه الولايات المتحدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب بشكل متزايد. بعد عقود من الضغط والإملاءات من قبل القوى الغربية، يشير اللاعبون الإقليميون مثل إيران والمملكة العربية السعودية إلى الشركات العالمية العملاقة إلى أن علاقتهم هي الآن طريق ذو اتجاهين ويتطلعون بشكل متزايد إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الفاعلة غير الغربية لتأكيد حريتهم في العمل".وأضافت المجلة، "في هذا السياق، فإن رفض السعودية التعاون في السياسة النفطية مع الولايات المتحدة لا يعني على الإطلاق الوقوف إلى جانب روسيا. إن تحركات المملكة العربية السعودية الأخيرة تتعلق أكثر بعدم الانحياز لواشنطن، التي تشعر أنها لم تعد شريكًا يمكن الاعتماد عليه. يرسل صناع القرار السعوديون الآن رسائل واضحة إلى الحكومة الأميركية: إن إعادة التفاوض بشأن أساسيات شراكتهما سوف تستلزم تقليص التوقعات، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط المتعددة الأقطاب، وتشعر المملكة العربية السعودية بأن من حقها ممارسة لعبة التحوط الاستراتيجي المتطرف. وفي الوقت نفسه، تعمل إيران على تنويع خياراتها للعمل كشبكة أمان مع تدهور العلاقات مع الغرب ويبدو أن احتمال استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 ضعيف بشكل متزايد. إذا انهارت المحادثات النووية، تتوقع طهران المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية (والإسرائيلية). وتضاعف إيران شراكتها العسكرية مع روسيا، وتضغط من أجل علاقات اقتصادية أكبر مع الصين، وتعميق الدبلوماسية مع جيرانها في الخليج العربي والآسيويين. والآن، من الصعب تخيل إيران ترفض طلبات موسكو للحصول على أسلحة تجلب معها حوافز مالية وتأثيرًا جيوسياسيًا على المسرح العالمي. لاستعادة النفوذ مع كل من المملكة العربية السعودية وإيران، يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بهذه الاتجاهات باعتبارها مرتبطة بالظهور النهائي لنظام عالمي متعدد الأقطاب. في الواقع، يجب على واشنطن إعادة ضبط نماذج تفكيرها، التي تم تطويرها على أساس فرضية قديمة للهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط".وبحسب المجلة، "كالعادة مع إيران، هناك تركيز كبير على فرض العقوبات. إلى جانب إشارات الفضيلة، من الواضح أن المزيد من العقوبات الغربية لن تغير سلوك إيران. يجب على أوروبا والولايات المتحدة التركيز بدلاً من ذلك على الطرق التي يمكن بها اعتراض ومواجهة الأسلحة الإيرانية المستخدمة في أوكرانيا، فضلاً عن زيادة التكاليف الملموسة لإيران مع شعبها. يمكن استخدام مصير المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي للتأثير على إيران في أوكرانيا. على الرغم من أنه من الواضح أن كثيرين في طهران متشككون بشأن صفقة جديدة، إلا أنه من الواضح أيضًا أن الفوائد الاقتصادية المحتملة قد أبقت إيران على العودة إلى المحادثات - ويمكن أن تكون حافزًا أكثر من أي وقت مضى نظرًا للضغوط المحلية المتزايدة. على الجانب السعودي، اتهم كبار صانعي السياسة الأميركية والبيت الأبيض الرياض علانية بالتواطؤ مع روسيا. بالنظر إلى إحجام الولايات المتحدة من الحزبين عن العودة إلى الموقف الأمني المهيمن في الشرق الأوسط، يجب على واشنطن قبول الفرضية القائلة بأن علاقتها مع المملكة العربية السعودية تحتاج إلى إعادة تشغيل، مما يجعلها مناسبة للتركيز على المصالح الأساسية المحددة بوضوح لكلا الجانبين. المسار المثالي للعمل هو أن تستهدف العلاقة السعودية الروسية".وتابعت المجلة، "أولاً، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى تدابير إبداعية لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن تجاه جميع منتجي الهيدروكربونات. يجب على أوروبا والولايات المتحدة تكثيف التعاون بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل (LNG) والانتقال من النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، لا سيما التنسيق بشأن التسعير والاستثمارات والحوافز واللوائح. ثانيًا، فكرة أن الجمهوريين سيكونون أكثر تساهلاً تجاه المشاركة السعودية الروسية بمجرد عودتهم إلى السلطة، تضعف الولايات المتحدة. من المصلحة الوطنية بدلاً من ذلك، التركيز على إعادة النظر في قانون NOPEC لاستهداف الجهات الفاعلة الأجنبية فقط والحفاظ على صناعة الطاقة الأميركية وإطلاق تدقيق الشريط الأزرق للعلاقات المالية الروسية السعودية، خاصة بين صندوقي الثروة السياديين. أخيرًا، تظل الإستراتيجية الأكثر تأثيرًا هي إيجاد طرق إبداعية لتذكير طهران والرياض بأن موسكو هي أولاً وقبل كل شيء منافس، حيث تستفيد من الطريقة التي تقدم بها روسيا كميات أكبر وأكبر من الخام المخفض للأسواق السعودية والإيرانية التقليدية في الصين وآسيا على نطاق أوسع".وختمت المجلة، "قررت إيران والسعودية دعم روسيا بشكل مباشر أو غير مباشر في جهودها الحربية في أوكرانيا. عند تقييم كيفية إدارة القوى الإقليمية، يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عن التفكير التقليدي القائل بأن بإمكانها المراهنة بشكل استراتيجي على المملكة العربية السعودية أو أن سياسة الاحتواء هي الحل لكافة مجالات المواجهة مع إيران. يحتاج الغرب إلى سياسات جديدة وأكثر إبداعًا وفعالية للرد على القوى الإقليمية في النظام العالمي المتعدد الأقطاب الذي سرعه الصدام مع روسيا".