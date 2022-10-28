لا تنخدعوا.. العقوبات تضر روسيا بالفعل

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بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، في شباط، ردت حوالى 40 دولة بفرض عقوبات منسقة ضد موسكو. وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "كان لهذه الدول ثلاثة أهداف: شل الاقتصاد الروسي من خلال الحد من قدرة البنوك على الوصول إلى الدولار والنظام المالي الأميركي، والحد من صادرات السلع والخدمات العالية التقنية لتقليل قدرة روسيا على خوض الحرب، واستهداف حلفاء الكرملين والشركات".وتابعت الصحيفة، "لم يكن هذا الإكراه الاقتصادي غير المسبوق قادراً على طمس تصميم الكرملين على الحرب أو التأثير سلباً على قدرته الاقتصادية.كما أن العقوبات لم تسحق مستوى المعيشة في روسيا.لكن من خلال النظر عن كثب، يمكن رؤية أن العقوبات تمكنت من شل البلاد بشكل منهجي، وتبقى ضرورية من أجل إنهاء الحرب. إن عزلة روسيا الآن بعد أن أضعفت سلاسل التوريد الخاصة بها، إلى جانب الهجرة الجماعية لما يقدر بنحو 1000 شركة أجنبية، تهدد نموها المستقبلي وتوقعات قوتها. فمن خلال الحد من الواردات الروسية، أدت ضوابط التصدير إلى خلق فائض تجاري. كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الطلب على الروبل. ونتيجة لذلك، ارتفع الروبل بنسبة 29٪ مقابل الدولار. وبلغ التضخم السنوي ذروته في نيسان بعد انقطاع الإمدادات، ثم انخفض إلى 13.7٪ في أيلول عندما ارتفعت قيمة الروبل على خلفية دولارات النفط، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتجديد الواردات. ومن المتوقع أن ينخفض النمو الروسي بنسبة 3٪ في عام 2022، وهو أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة بانخفاض بنسبة 8.5٪. ومع ذلك، فإن التوقعات الهادفة للأفضل تخفي مستويات المعيشة المنخفضة بسبب الحواجز التجارية وسحب الاستثمارات. على سبيل المثال، انخفض إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية والإكسسوارات بنسبة 40٪ تقريبًا في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول. كما وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 37٪".وأضافت الصحيفة، "إن استمرار الإيرادات من النفط والغاز يحافظ على استمرار الاقتصاد. وتخطط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض عائدات النفط من خلال تحديد سقف للسعر الذي يمكن لروسيا بيع النفط به. سيعمل السقف السعري من خلال رفض التأمين والخدمات الأخرى لشركات النقل التي تشحن النفط الخام الروسي ما لم يتم بيعه بالسعر المحدد. ومع ذلك، ساهمت المملكة العربية السعودية يتغيير هذه الخطط من خلال التفاهم مع روسيا لخفض العرض وزيادة الأسعار. يبقى تأثير خطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير واضح. لكن العقوبات لها تأثير واضح على قوة روسيا في أوكرانيا. وأظهر تقرير صدر مؤخرًا عن وزارة الخزانة والتجارة الأميركية أنه منذ الخريف الماضي انخفضت واردات أشباه الموصلات بنسبة 70 ٪، مما قلل من إنتاج روسيا للصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ أرض جو وغيرها من الأسلحة الدقيقة. ومن الصعب الحصول على موردين بديلين يتمتعون بالتطور التكنولوجي اللازم، وفقًا لما قاله نائب وزير الخزانة، والي أدييمو. يعني التحالف الواسع الداعم للعقوبات أن روسيا مجبرة على الاستعانة بالدول الضعيفة من الناحية التكنولوجية مثل كوريا الشمالية وإيران. وتقول شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، إنها لم تزود روسيا قط ولن تنتهك العقوبات".وبحسب الصحيفة، "بحلول شهر حزيران، جمدت فرقة العمل التابعة للنخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيين 30 مليار دولار من أصول النخبة، وتم بعد ذلك توسيع القيود لتشمل المسؤولين العسكريين والماليين والبرلمانيين وعائلاتهم. إلى جانب ذلك، هناك جهود متضافرة لتجريد روسيا من رأس المال البشري. وتوقفت العديد من المؤسسات الأجنبية عن التعاون مع العلماء في روسيا، ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس لتعديل قانون الهجرة والجنسية من أجل تشجيع الروس الحاصلين على درجات علمية متقدمة على الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويريد بعض النخب الروسية، بما في ذلك الأوليغارشية، وقف هجرة العقول والمال. لكن هيكل الأوليغارشية الروسية، المقسم بين التجارة والسياسة، يحد من التأثير على بوتين. من المعروف أيضًا أن اتباع مسار أموال الزعيم الروسي صعب، لأنه إما مبعثر عبر شبكة من عوامل التمكين أو مخفي في ملاذات ضريبية خارجية أو مؤسسات مملوكة للدولة".وتابعت الصحيفة، "قد يكون إيذاء بوتين بعيدًا عن متناول العقوبات الحالية، لكن إيذاء النخب لا يزال يؤذي الكرملين إذا تضرر الاقتصاد الأساسي أو قدرة البلاد على شن الحرب. في حين أن كل عقوبة من العقوبات لها نقاط ضعفها، إلا أنها تعمل من خلال مضاعفة القوة. إن تقييد الوصول إلى التمويل يجعل العمل والعيش في روسيا أقل ربحًا، مما يشجع الشركات والجنود المحتملين والنخب الروسية على المغادرة. إن قطع الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية للتكنولوجيا المتطورة يجعل من الصعب جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز البحث والابتكار. إن الضغط على النخب من خلال تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات يقلل من تمويل البدائل المحلية للتكنولوجيا الأجنبية. إن ضرب المواهب والعلوم يقضي على الآفاق الاقتصادية لروسيا ويقلل من احتمالية التجديد العسكري عبر قاعدتها الصناعية. بعد قرابة ثمانية أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتمكن هذه الإجراءات المنسقة من إنهاء الحرب - وهي نتيجة متوقعة وتبقى أفضل من البدائل. ومع ذلك، فقد قللت بشكل كبير من نفوذ روسيا على الغرب (باستثناء نفوذها السلعي والتهديدات النووية). إن عدم القيام بأي شيء، أو التفاوض على حل دبلوماسي، كما حدث أثناء غزو عام 2014، لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على الاستيلاء على المزيد من الأراضي، في حين أن المواجهة العسكرية مع دول الناتو تخاطر بحرب عامة".وختمت الصحيفة، "إن استخدام الإكراه الاقتصادي لردع ومحاربة القوى العظمى أمر صعب ولكنه ليس عقيمًا. تعتبر العقوبات أداة فعالة للحفاظ على النظام الدولي عندما يتم نشرها من قبل القوة المالية العظمى الأولى في العالم وحلفائها. إن مجموعة العقوبات والتدابير التجارية وحظر السفر والأبحاث سوف تفسد المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا وفي نهاية المطاف مكانتها كقوة عظمى".