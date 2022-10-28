أرمينيا توافق على إقامة علاقات ثنائية مع أذربيجان

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أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن أرمينيا وافقت على إقامة علاقات ثنائية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا.وأبدى رئيس الوزراء الأرميني استعداده لتأكيد ذلك خلال اجتماع قادة الدول الثلاث في مدينة سوتشي الروسية.وكان رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان قد أعلن ن أن رئيس الوزراء الأرميني سيشارك في اجتماع ثلاثي محتمل مع الرئيسين الروسي فلاديمر بوتين والأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي، 31 تشرين الأول الجاري.