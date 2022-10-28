رئيس كوريا الجنوبية: لم نزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة

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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الجمعة، إن سول لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قراراً كهذا سيدمر علاقاتهما الثنائية.وصرح بوتين بذلك في مؤتمر عقد في موسكو الخميس، متهماً الغرب بالتسبب في إشعال الحرب في أوكرانيا.وقال يون للصحافيين عندما سئل عن تصريح بوتين: "لقد تضامنا مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات الإنسانية السلمية لأوكرانيا ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا على أي حال".وكانت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، قد أكدت أنها لن تزود كييف بمساعدات فتاكة وسعت إلى تجنب إثارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيراً على كوريا الشمالية.وأفاد يون: "إننا نبذل جهوداً للحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة فى العالم، بما فى ذلك روسيا".