Advertisement

إقتصاد

أكثر من 200 مليار دولار تتبخر من "وول ستريت".. لهذه الأسباب

Lebanon 24
28-10-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1005018-638025578724970328.jpg
Doc-P-1005018-638025578724970328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "أكثر من 200 مليار دولار تتبخر من "وول ستريت".. لهذه الأسباب"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
 
فقدت "وول ستريت" أكثر من 200 مليار دولار، في معاملات ما بعد التداول، الجمعة، وذلك بعدما أعلنت شركة أمازون عن توقعات ضعيفة حول مبيعاتها، لتضاف إلى نتائج شركات سلبية أخرى قد أعلنتها شركات أميركية كبيرة خلال الأسبوع.
Advertisement

وتراجع سهم شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، بنسبة 17 بالمئة في تعاملات ما بعد التداول، لتمحي نحو 190 مليار دولار من قيمة السوقية للشركة، وذلك بعد أن توقعت بأن تأتي مبيعات الربع الرابع من العام الجاري بأقل من تقديرات المحللين.

كما تراجعت أسهم شركة "أبل" بنحو 1 بالمئة، لتخبر نحو 30 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن مبيعات أيفون ربع السنوية كانت أقل من التوقعات.

وتأتي تقارير الشركات الأخيرة بتزيد من المخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي، في ظل معركته الشرسة ضد مستويات التضخم القياسية.

وقال ريك ميكلر، الشريك في مؤسسة "شيري لين انفستمنتس" إن شركات التكنولوجيا الكبرى ليست محصنة أمام التباطؤ الاقتصادي، خاصة إذا كانت معتمدة بشكل أساسي في نمو مبيعاتها على المستهلكين.

وأوضح أن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة فانه يؤثر سلبيا على الشركات التي تعتمد على المستهلكين في نتائجها، ما يؤثر على قوة أسهم تلك الشركات.

وأدى تقرير أمازون إلى هبوط العقود الآجلة في ناسداك بنحو 3 بالمئة، ما يعني أن المستثمرين يتوقعون هبوطًا قويا للمؤشر في آخر جلسات التداول هذا الأسبوع، الجمعة.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-10-28
16:30 | 2022-10-28
16:01 | 2022-10-28
16:00 | 2022-10-28
15:30 | 2022-10-28
15:00 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website