رئيس العراق: تشكيل الحكومة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

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بعد نيلها ثقة البرلمان، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، مشدداً على ضرورة أن تنال الدعم لتلبية تطلعات الشعب وطموحاته.تعزيز وحدة الصف الوطنيوأشار رشيد في بيان صادر عن مكتبه إلى أن الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".يذكر أن البرلمان كان منح الخميس الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.مكافحة الفساد وهدر المال العاموتم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على المنهاج الوزاري الذي تضمن العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.كما أكدت الخطة الحكومية على مجموعة نقاط رئيسة منها معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.يشار إلى أن السوداني كان شدد سابقاً على أن الفساد أخطر من جائحة كورونا، معتبراً أنه السبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وتفشي الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة.