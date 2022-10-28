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بولندا تعرب عن اهتمامها باستضافة أسلحة نووية أميركية

Lebanon 24
28-10-2022 | 11:30
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قال ياكوف كوموتش، رئيس قسم السياسة الدولية في مكتب رئاسة بولندا، إن بولندا لا تتفاوض حاليا بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، لكنها مهتمة للغاية بهذا الأمر.

وقال كوموتش: "لم يقل الرئيس البولندي أن بولندا تجري حاليا محادثات (حول نشر أسلحة نووية في أراضيها)، ولكن فقط كانت هناك مثل هذه المحادثات، وهذا صحيح .. كانت هناك مثل هذه المحادثات. لقد كانت في ما تسمى بالمرحلة المفاهيمية".
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وأضاف: "نحن مهتمون جدا بنشر قوات الناتو في بولندا، ومهتمون بالمشاركة في برنامج المشاركة النووية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا موضوع مفتوح. منوها بأن بلاده يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية. بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن أسلحة نووية أمريكية في أراضيها.
المصدر: روسيا اليوم
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