24
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعدما أثار ترشيحه اضطرابات.. حكومة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان العراقي
Lebanon 24
28-10-2022
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نالت حكومة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان العراقي، مساء الخميس، بعد أن أثار ترشيحه لهذا المنصب توترات في العراق في تموز الماضي من جانب مؤيدي رجل الدين، مقتدى الصدر.
وعقد البرلمان العراقي جلسة الخميس منح خلالها الثقة لحكومة السوداني التي أُعلنت أسماء 21 من أعضائها في حين بقي اسمان مؤجلان لحقيبتي البيئة والإعمار والإسكان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.
Advertisement
وحافظ وزير الخارجية، فؤاد حسين، على حقيبته، وسُمي محمد علي تميم وزيرا للتخطيط وحيان عبدالغني عبدالزهرة وزيرا للنفط وطيف سامي محمد وزيرة للمالية وثابت محمد سعيد رضا وزيرا للدفاع وعبدالأمير الشمري وزيرا للداخلية.
وعلّق السوداني على نيل حكومته الثقة، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال فيها: "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب"، حسب قوله.
من جانبه، كتب رئيس وزراء العراق السابق، مصطفى الكاظمي تغريدة قال فيها: "تحملنا المسؤولية، وأدينا واجبنا الوطني، ونسلّم الأمانة اليوم للأخ الرئيس محمد شياع السوداني. نتمنى له ولفريقه الحكومي كل التوفيق والنجاح"، حسب تعبيره.
وكان قد أثار ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء من جانب الإطار التنسيقي، الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان والمتحالفة مع إيران، اضطرابات في البلاد إذ اقتحم أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان لاحقا، قبل أن يعلن رجل الدين انسحابه من الحياة السياسية ويطالب أنصاره بإخلاء ساحات وشوارع الاحتجاجات.
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
15:11 | 2022-10-27
27/10/2022 03:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن دولار "صيرفة".. انتظروا ما سيفعل مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن دولار "صيرفة".. انتظروا ما سيفعل مصرف لبنان اليوم
08:15 | 2022-10-28
28/10/2022 08:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
01:00 | 2022-10-28
28/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
10:37 | 2022-10-28
28/10/2022 10:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-10-28
أردوغان: سنوزع الغاز الروسي في أوروبا عبر "السيل التركي"
14:30 | 2022-10-28
"لمثل هكذا دول".. قطر تستدعي سفير ألمانيا بعد تصريحات "مستفزة"
14:00 | 2022-10-28
ماذا وراء إحجام إسرائيل عن تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية؟
13:30 | 2022-10-28
الملك تشارلز يعزل الأمير هاري من منصب قائد البحرية
13:00 | 2022-10-28
"السعوديون قاموا بعمل رائع".. ترامب يدافع عن المملكة
12:30 | 2022-10-28
الجامعة العربية تتبنى مشروعا لرفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيًّا
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 22:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 22:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 22:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact