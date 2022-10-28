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"إعتداء عنيف" على منزل بيلوسي ونقل زوجها إلى المستشفى

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:50
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أكّد مكتب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في بيان "إن زوجها بول بيلوسي تعرض "لإعتداء عنيف" بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة".

وأضاف البيان: "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم". ونُقل بول بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 
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ولفت البيان إلى أنَّ "رئيسة مجلس النواب لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أن نانسي بيلوسي وأسرتها "ممتنون للمستجيبين الأوائل والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".
المصدر: العربية
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