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عربي-دولي

الجامعة العربية تتبنى مشروعا لرفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيًّا

Lebanon 24
28-10-2022 | 12:30
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كشفت الأمينة العامة المساعدة، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة تبنت مشروع قرار حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا وتحسين نوعيته.

وخلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أضافت أبو غزالة أنه تم اقتراح 24 بندا، وتمت المصادقة عليها. وأشارت إلى أن هناك مشروع قرار تم تبنيه حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا مع تحسين النوعية البيولوجية.
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وشكرت أبو غزالة الجزائر على الإدارة الجيدة لأعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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