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عربي-دولي

"السعوديون قاموا بعمل رائع".. ترامب يدافع عن المملكة

Lebanon 24
28-10-2022 | 13:00
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أشاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مرة أخرى، بمشروع الغولف المدعوم من السعودية (ليف غولف)، والذي يخوض معركة قانونية مع القائمين على منافسات الغولف الأميركية "بي جي إيه" ومنظمين آخرين في الولايات المتحدة.
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وتتهم "بي جي إيه" المشروع السعودي بتقديم أموال فلكية للاعبيها من أجل دفعهم لخرق عقودهم معها وفق موقع "إي أس بي أن" الرياضي.

وهذا الأسبوع يستضيف نادي "دورال" في جنوب فلوريدا، والتابع للرئيس السابق، بطولة من تنظيم مشروع الغولف السعودي "ليف غولف" الممول من طرف  صندوق الاستثمار العام السعودي  .

وانتقد ترامب "بي جي إيه" في تصريحات سابقة، بينما نقلت عنه قناة تلفزيونية أميركية مختصة في لعبة الغولف قوله الخميس، بخصوص استضافة ميادينه لجولات "ليف غولف" الممولة من السعودية إنه "وقت مهم ومعه أموال ضخمة.. أموال غير محدودة.. هناك حماس.. الأمر مختلف". وأضاف مادحا "لقد قام السعوديون بعمل رائع".

ترامب انتقد في ذات التصريح جولة "بي جي إيه" التي سحبت منه تنظيم بطولالتها بعد أحداث الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.

وسبق، أن استضافت ميادين الرئيس السابق بطولات "بي جي إيه" المعروفة باسم (PGA Tour)، لكن الجولة سحبت منه في عام 2017 كما سحبت منه  بطولة 2022 بعد هجوم 6 كانون الثاني 2021، في الكابيتول.

والآن، انتقلت  "ليف غولف"، المدعومة من صندوق الاستثمار السعودي، إلى ميادين ترامب. 

المصدر: الحرة
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