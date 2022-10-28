أردوغان: سنوزع الغاز الروسي في أوروبا عبر "السيل التركي"

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستؤمن توزيع الغاز الروسي في أوروبا عبر "السيل التركي".وقال أردوغان: "نتيجة للمحادثات مع موسكو فإننا سنقوم إن شاء الله بتوزيع الغاز الطبيعي القادم من روسيا إلى أوروبا عبر أراضينا بواسطة "السيل التركي"".وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا يمكن أن تحول نقل الغاز من السيلين الشماليين إلى منطقة البحر الأسود وتركيا. وناقش الزعيم الروسي هذه الفكرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأوعزا بالعمل على هذه المسألة بالتفصيل وبسرعة.