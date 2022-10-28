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عربي-دولي

إيران تعلق على معلومات عن وجود جثة في رحلة من طهران إلى فرانكفورت

Lebanon 24
28-10-2022 | 15:30
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قالت طهران إنه "لا معلومات موثقة حتى الآن من الجانب الألماني" حول ما أعلنته شركة "لوفتهانزا" بشأن العثور على جثة كانت على متن رحلة لطائرة تابعة للشركة قادمة من طهران إلى فرانكفورت.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "على علم بالأمر منذ أمس، لكن حتى الآن لا توجد معلومات موثقة من الجانب الألماني حول هذا الموضوع".
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه وردًّا على سؤال للصحفيين حول العثور على الجثة "أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه أن وزارة الخارجية تم إبلاغها بالموضوع منذ يوم أمس".

وأضافت أن سفارة إيران لدى برلين وقنصليتها في فرانكفورت تتابعان الموضوع، وتجري اتصالات مع السلطات الألمانية ذات الصلة، "ولكن حتى الآن لم ترد أي معلومات موثقة من الجانب الألماني".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها "ستعلن ما يتعلق بهذا الأمر في حال الحصول على مزيد من المعلومات".
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