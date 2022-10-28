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عربي-دولي

بريطانيا توقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي اعتبارًا من عام 2023

Lebanon 24
28-10-2022 | 16:30
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة ستفرض حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

وقالت الخارجية في بيانها: "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023، ستوقف بريطانيا جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وستدعم البلدان في جميع أنحاء العالم في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي".
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واستوردت بريطانيا العام الماضي 3.12 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يعادل 4٪ من إجمالي استهلاكها للغاز.
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