بريطانيا توقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي اعتبارًا من عام 2023

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة ستفرض حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.وقالت الخارجية في بيانها: "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023، ستوقف بريطانيا جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وستدعم البلدان في جميع أنحاء العالم في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي".واستوردت بريطانيا العام الماضي 3.12 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يعادل 4٪ من إجمالي استهلاكها للغاز.