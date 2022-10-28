أوكرانيا تحث ايران: أوقفوا فوراً تدفق الأسلحة إلى روسيا

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه طالب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة، بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

وأضاف كوليبا على "تويتر"، أنه طلب من إيران إثر مكالمة هاتفية مع عبداللهيان، أن توقف على الفور تدفق الأسلحة إلى روسيا، والتي تُستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وفق كلامه.

في حين نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن عبد اللهيان كرر نفي بلاده تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

بل شدد الوزير الإيراني على ما أسماها العلاقات الطيبة التي تربط بلاده بروسيا، لافتا إلى وجود تعاون دفاعي بين البلدين، دون التطرق إلى الأحداث في أوكرانيا.

وتابع أن طهران ما زالت مصرّة على سياسة واحدة تجاه الصراع في أوكرانيا، التي تقوم على احترام وحدة أراضي الدول، وعدم إرسال أسلحة إلى طرفي الصراع والدعوة إلى وقف الحرب وعدم تشريد الناس، وفق تغريدته.

الاتهامات مستمرة

أتت هذه التطورات بينما تتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إيران بإرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا تستخدمها القوات الروسية في ضربات مدمرة تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

في حين تنفي إيران الاتهام، ومعها الكرملين.

أما الطائرات المسيرة الإيرانية، فأضحت سلاحا رئيسيا في ترسانة روسيا في عمليتها في أوكرانيا واستُخدمت في أغلب الأحيان خلال الشهر المنصرم في استهداف بنية تحتية حيوية للطاقة، وفق اتهامات كييف.

(العربية)