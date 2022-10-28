كان يسأل عنها.. تفاصيل جديدة عن مُهاجم زوج نانسي بيلوسي وعن دوافعه

بعد تقارير إعلامية أشارت إلى ان دوافع الهجوم والاعتداء على منزل وزوج رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي قد تكون سياسية، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الأميركي، بأن المهاجم كان يستهدف رئيسة المجلس.

وأضاف درو هاميل في بيان أمس الجمعة، أن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباحاً، كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.

وأوضح أن المعتدي طالب برؤية الرئيسة نانسي بيلوسي.

كما ذكر أن بول تعرّض لإصابة بكسر في الجمجمة، موضحاً أن خضع لجراحة ناجحة.

وأكد أن الضحية يتلقى رعاية طبية ممتازة في المستشفى، متوقعاً تعافيه تماماً.

"أين نانسي؟"

أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لاعتداء عنيف بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأفادت المعلومات بأن المعتدي كان يصرخ "أين نانسي؟" ما يشير إلى أن دوافعه كانت سياسية، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

في حين أعلنت الشرطة أن قواتها سارعوا إلى مكان الحادثة، فرأوا بيلوسي ومشتبها به يمسكان بمطرقة، إلى أن تمكّن المشتبه به من سحب المطرقة واعتدى عليه بها بعنف بينما كانت المسؤولة الأميركية في واشنطن في ذلك الوقت.

أما بول بيلوسي زوج السياسية المعروفة البالغ من العمر 82 عاماً، فقد نقل إلى المستشفى حيث يتلقى "رعاية ممتازة".

تحذير من أعمال عنف

وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات النصفية، حذّر العديد من النواب الأميركيين من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم.

(العربية)