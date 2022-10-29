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عربي-دولي

"المهمة اكتملت".. هذا ما أبلغه وزير الدفاع الروسي لبوتين

Lebanon 24
29-10-2022 | 00:30
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أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ 300 ألف شخص، فيما تستمر مراكز التجنيد باستقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين فقط.

 

وقال وزير الدفاع الروسي: "اكتمل إرسال المواطنين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة اليوم. وتوقف تسليم المواطنين الاستدعاءات. واكتملت المهمة التي حددتها، 300 ألف شخص، ولا توجد خطط لأي مهام إضافية".

 

وأكد أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مستمرة في قبول طلبات تجنيد المتطوعين فقط والراغبين بالخدمة بموجب العقود.

 

وأشار إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تم تعبئتهم قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وأضاف شويغو أنه كجزء من التعبئة الجزئية، تطوع 13 ألف شخص للالتحاق بالقوات المسلحة. وكان متوسط عمر الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية 35 سنة.

 

ونوّه بأنه تم إرسال 82 ألف جندي تمت تعبئتهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد تدريبهم، منهم أكثر من 41 ألفا يعملون كجزء من الوحدات، مؤكدا أن هناك 218 ألف جندي في ميادين التدريب، يطورون قدراتهم القتالية.

 

وأكد أن المشاركين في العمليات القتالية في العملية العسكرية الخاصة سيحصلون على وضع المحاربين القدامى.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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