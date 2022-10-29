صحيفة تكشف: رئيس وزراء بريطانيا الجديد يدرس هذا الخيار

كشفت صحيفة "تليغراف" نقلا عن مصادر ان رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5 في المئة من الدخل القومي. وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن تقرير تليجراف قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

(سكاي نيوز)