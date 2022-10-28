Advertisement

عربي-دولي

103 ملايين شخص نزحوا "قسراً" في أنحاء العالم

Lebanon 24
28-10-2022 | 22:00
A-
A+
Doc-P-1005237-638026170436590636.jpg
Doc-P-1005237-638026170436590636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عدد الأشخاص الذين نزحوا قسرا عن ديارهم، بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، على مستوى العالم إلى 103 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2022، ما يعني أن واحداً من كل 77 شخصاً على وجه الأرض نزح قسراً، حسبما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
Advertisement
ويمثل ذلك زيادة قدرها 13.6 مليون نسمة، أو 15 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2021، أي أكثر من إجمالي سكان بلجيكا أو بوروندي أو كوبا، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المفوضية.
وأفاد التقرير بأن العدد الإجمالي للاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 24 في المئة من 25.7 مليون في نهاية عام 2021 إلى 32 مليونا بحلول منتصف عام 2022.
وفي نهاية حزيران من هذا العام، كان أكثر من نصف اللاجئين (56 في المئة) من السوريين أو الفنزويليين أو الأوكرانيين.
وفي منتصف عام 2022، حسبما كشف التقرير، استضافت تركيا 3.7 مليون لاجئ، وهو أكبر عدد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية باستضافتها لـ2.5 مليون لاجئ، وألمانيا في المرتبة الثالثة باستضافتها لـ2.2 مليون لاجئ، تليها باكستان وأوغندا (1.5 مليون لاجئ لكل منهما).
كما أظهر تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارا قد ارتفع إلى 4.9 مليون بحلول منتصف عام 2022 وذلك من 4.6 مليون في نهاية عام 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-10-29
10:00 | 2022-10-29
09:30 | 2022-10-29
09:00 | 2022-10-29
08:30 | 2022-10-29
08:00 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website