26
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
103 ملايين شخص نزحوا "قسراً" في أنحاء العالم
Lebanon 24
28-10-2022
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع عدد الأشخاص الذين نزحوا قسرا عن ديارهم، بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، على مستوى العالم إلى 103 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2022، ما يعني أن واحداً من كل 77 شخصاً على وجه الأرض نزح قسراً، حسبما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
Advertisement
ويمثل ذلك زيادة قدرها 13.6 مليون نسمة، أو 15 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2021، أي أكثر من إجمالي سكان بلجيكا أو بوروندي أو كوبا، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المفوضية.
وأفاد التقرير بأن العدد الإجمالي للاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 24 في المئة من 25.7 مليون في نهاية عام 2021 إلى 32 مليونا بحلول منتصف عام 2022.
وفي نهاية حزيران من هذا العام، كان أكثر من نصف اللاجئين (56 في المئة) من السوريين أو الفنزويليين أو الأوكرانيين.
وفي منتصف عام 2022، حسبما كشف التقرير، استضافت تركيا 3.7 مليون لاجئ، وهو أكبر عدد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية باستضافتها لـ2.5 مليون لاجئ، وألمانيا في المرتبة الثالثة باستضافتها لـ2.2 مليون لاجئ، تليها باكستان وأوغندا (1.5 مليون لاجئ لكل منهما).
كما أظهر تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارا قد ارتفع إلى 4.9 مليون بحلول منتصف عام 2022 وذلك من 4.6 مليون في نهاية عام 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. ماذا جرى مساءً في محيط قصر بعبدا؟
Lebanon 24
بالصورة.. ماذا جرى مساءً في محيط قصر بعبدا؟
16:54 | 2022-10-28
28/10/2022 04:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
10:37 | 2022-10-28
28/10/2022 10:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاسٍ كُبرى تهزّ جمعية بارزة في لبنان.. معلومات تكشف التفاصيل!
Lebanon 24
عملية اختلاسٍ كُبرى تهزّ جمعية بارزة في لبنان.. معلومات تكشف التفاصيل!
13:35 | 2022-10-28
28/10/2022 01:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستفعل "شركات النفط" في لبنان؟
Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستفعل "شركات النفط" في لبنان؟
14:00 | 2022-10-28
28/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
تسعيرة الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
02:04 | 2022-10-29
29/10/2022 02:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-10-29
البرازيل.. شتائم واتهامات في آخر مناظرة رئاسية!
10:00 | 2022-10-29
تفاقم اللامساواة.. موجات الحر تثقل كاهل الدول الفقيرة
09:30 | 2022-10-29
الكويت: التصعيد العسكري الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة
09:00 | 2022-10-29
قائد "الحرس الإيراني" يحذر المتظاهرين: اليوم هو آخر أيام الشغب!
08:30 | 2022-10-29
الصومال.. انفجاران يستهدفان مقر وزارة التعليم في مقديشو
08:00 | 2022-10-29
"سنتجمد حتى الموت".. عمدة كييف يُحذر ويكشف: لهذا السبب بوتين ضرب الكهرباء بأوكرانيا
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
08:00 | 2022-10-29
29/10/2022 17:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
04:39 | 2022-10-29
29/10/2022 17:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
29/10/2022 17:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact