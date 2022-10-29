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عربي-دولي

ايران تعلن مقتل منفذ هجوم شيراز

Lebanon 24
29-10-2022 | 03:00
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 أعلنت إيران، مقتل منفذ هجوم شيراز "الإرهابي"، مؤكدة فشل محاولات إبقائه على قيد الحياة.
ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية، عن نائب محافظ فارس للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إسماعيل محبي بور، قوله، إن منفذ العملية "الإرهابية" التي استهدفت ضريحًا في مدينة شيراز، لقي حتفه رغم كل الجهود المبذولة لإبقائه على قيد الحياة.
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وأكد المسؤول الإيراني، أن قوات الأمن تصدت للمهاجم وأصابته بجروح في بطنه جرى نقله إلى المستشفى المركزي لمدينة شيراز، مشيرًا إلى أن عدد جرحى الهجوم ارتفع إلى 30 شخصاً.
وجرت الجمعة مراسم تشييع جثمان 13 شخصاً من قتلى الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء الماضي والذي استهدف مقام شاه جراغ بمدينة شيراز، فيما أصيب قرابة 21 شخصًا بجروح، قبل أن تعلن إيران رسميًا ارتفاع عدد الجرحى لـ30 شخصًا.
المصدر: روسيا اليوم
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