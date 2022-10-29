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عربي-دولي

اشتباكات وحريق في مركز للاجئين في قبرص

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:00
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شهد مركز استقبال لاجئين في قبرص، اشتباكات عنيفة وإضرام للنيران.
 
وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.
 
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وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصا من المركز يفرون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم.
 
 
وقالت الشرطة أيضاً إن الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين اندلعت الحرائق.

وأوضحت الشرطة أن "الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين من المهاجرين في المركز"، مضيفة أن "رجال الإطفاء أخمدوا الحرائق، لكن الاشتباكات المتفرقة لا تزال مستمرة".

ويستضيف مركز استقبال اللاجئين في بورناراس أكثر من 1000 لاجئ، حيث تكافح قبرص للتعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا والدول الأفريقية، وفق "رويترز".
المصدر: سكاي نيوز
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