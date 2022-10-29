اشتباكات وحريق في مركز للاجئين في قبرص

شهد مركز استقبال لاجئين في قبرص، اشتباكات عنيفة وإضرام للنيران.

وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.

Advertisement

وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصا من المركز يفرون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم.

وقالت الشرطة أيضاً إن الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين اندلعت الحرائق.



وأوضحت الشرطة أن "الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين من المهاجرين في المركز"، مضيفة أن "رجال الإطفاء أخمدوا الحرائق، لكن الاشتباكات المتفرقة لا تزال مستمرة".



ويستضيف مركز استقبال اللاجئين في بورناراس أكثر من 1000 لاجئ، حيث تكافح قبرص للتعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا والدول الأفريقية، وفق "رويترز".