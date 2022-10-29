بايدن: الهجوم على زوج نانسي بيلوسي "دنيء"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بالـ"دنيء".



وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إنه "لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة".

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وتابع: "طفح الكيل.. على كل من له ضمير حي، الوقوف بوضوح ودون لبس ضد العنف في سياستنا بغض النظر عن ماهي سياساتك".

وكان متسلل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.



وقال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين، أمس الجمعة، كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطية.



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه به صاح "أين نانسي؟" خلال الهجوم، ما يشير إلى أن دوافعه كانت سياسية، لكن قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت قال إن الدافع لم يحدد بعد.



وأشار سكوت إلى أن المعتدي هو ديفيد ديبابي البالغ 42 عاما، مضيفا أنه ستوجه إليه تهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار في بيان: "يواصل الرئيس إدانة كل أعمال العنف ويطلب احترام رغبة الأسرة في الخصوصية".