البحرية الروسية صدت هجوما بمسيرة في خليج سيفاستوبول.. هل من إصابات؟

أكد أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم السبت، صد هجوم بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم السبت، إن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرة مسيرة في مياه خليج سيفاستوبول.

وكتب رازفوجاييف، على حسابه في تلغرام: "سفن أسطول البحر الأسود تصد هجوما بطائرة دون طيار في مياه خليج سيفاستوبول، لم يتم إصابة أي منشآت في المدينة، نحافظ على الهدوء، الوضع تحت السيطرة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأعلن رازفوجاييف أيضا "إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج".

يشار إلى أن سيفاستوبول هي مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات في شبه جزيرة القرم أعلنت، الخميس الماضي، أن محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول استُهدفت بهجوم بـطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرًا، وفقا لوكالات إنباء روسية.

ومطلع الشهر الجاري، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.

(سكاي نيوز)