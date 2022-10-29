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عربي-دولي

بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.. أهل وزير يعبرون عن فرحتهم بتوزيره! (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:19
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انشغل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالات "صادمة" أقامها أهل وزير التربية في الحكومة الجديدة، إبراهيم نامس الجبوري بمناسبة تسلمه منصبه، ليأتي دور وزير الصناعة.

 

فقد انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصور زعم أنه لأهل الوزير خالد بتال، يعبرون فيه عن فرحتهم بتوزيره.

 

إلا أن المفارقة أن تلك الفرحة ترجمت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبين البيوت، ما أثار انتقادات واسعة من قبل العديد من العراقيين.

 

 
 

ففيما وصف أحدهم تلك المظاهر بـ "البلطجة"، اعتبر آخرون أنها تصرفات متهورة تشي ربما بما سيكون عليه العمل في تلك الوزارة.

 

علماً أن وزير التربية كانت تبرأ من تلك التصرفات، ونشر حساب وزارته على تويتر، أمس الجمعة، توضيحا أكد فيه أن فيديو الاحتفال لا يمثله ولا يعكس الطابع العلمي للوزارة، بل هو عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة.

 

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، دعا كافة الوزراء أمس إلى اتخاذ إجراءات انتقال هادئة لتسلم مناصبهم، وذلك بعدما حصلت حكومته، يوم الخميس الماضي، على الثقة في مجلس النواب عقب أسبوعين من تكليفه.

(العربية)

المصدر: العربية
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