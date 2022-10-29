تحت عنوان: "تفاقم اللامساواة.. موجات الحر تثقل كاهل الدول الفقيرة"، جاء في موقع "الحرة":

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كلفت موجات الحر التي اشتدت حدتها بسبب تغير المناخ، الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات في السنوات الثلاثين الماضية، كما أظهرت دراسة نشرت، الجمعة، مع دفع الدول الفقيرة الثمن الأكبر. كذلك، فإن هذه الآثار الاقتصادية غير المتوازنة، تساهم في اتساع أوجه اللامساواة حول العالم، وفق الدراسة.وقال جاستن مانكين، الأستاذ في دارتموث كوليدج، وهو أحد مؤلفي الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز" لوكالة فرانس برس إن "كلفة موجات الحر الشديدة الناجمة عن تغير المناخ تتحملها حتى الآن وبشكل غير متناسب الدول والمناطق الأقل مسؤولية عن ظاهرة الاحترار المناخي. وهذه مأساة جنونية".وأضاف "يأتي تغير المناخ في وقت تسود عدم مساواة اقتصادية في العالم، ويعمل على مفاقمتها". وأظهرت الدراسة أن فترات موجات الحر الشديد بين عامي 1992 و2013 كلفت الاقتصاد العالمي نحو 16 تريليون دولار.لكن في حين خسرت الدول الغنية نحو 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد خلال تعاملها مع موجات الحر، خسرت البلدان الفقيرة نحو 6,7% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد.وسبب هذا التفاوت بسيط، ويعود إلى أنه غالبا ما تكون البلدان الفقيرة واقعة قرب المناطق المدارية، ما يجعل مناخها أكثر دفئا بطبيعة الحال. وخلال موجات الحر، تصبح حارة بشكل استثنائي.ونُشرت هذه الدراسة قبل أيام من انطلاق قمة المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ في مصر، حيث يتوقع أن تكون مسألة تعويض البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ رغم أنها الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة، أحد المواضيع الرئيسية.وتشمل التكاليف الناجمة عن موجات الحر "التداعيات على الزراعة، وإجهاد الأنظمة الصحية، والقوى العاملة الأقل إنتاجية، والأضرار في البنى التحتية".وركز الباحثون المشاركون في الدراسة على أكثر خمسة أيام سخونة كل عام في مناطق معينة تعتبر فيها موجات الحر الشديدة ظاهرة مناخية متطرفة.وأوضح مانكين "الفكرة العامة هي النظر إلى الاختلافات في درجات الحرارة الشديدة (...) ومعرفة إلى أي مدى ينعكس ذلك في الاختلافات في النمو الاقتصادي" لكل منطقة.وأضاف "ثم، في الخطوة التالية، ننظر في طريقة تأثير تغير المناخ الذي يسببه النشاط البشري على درجات الحرارة الشديدة هذه".لكن نتائج الدراسة تقلل بشكل شبه مؤكد من الكلفة الحقيقية لموجات الحر الشديد، إذ أن درس خمسة أيام فقط في السنة لا يعكس الوتيرة المتزايدة لهذه الظواهر المناخية، كما لم يتم تضمين كل التكاليف المحتملة في الدراسة.وكانت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ركزت على تكاليف موجات الحر في قطاعات محددة، رغم أن علماء يقولون إنه من المهم البحث في كلفة تغير المناخ بشكل شامل.وفي مثال توضيحي على ذلك، قال مانكين إن هناك تكاليف لإنشاء مراكز تبريد أو تركيب مكيفات هواء كتدابير لمواجهة "التقاعس عن العمل". وأوضح أن التكاليف الاقتصادية للاستجابة للأيام الخمسة الأكثر سخونة في العام يمكن أن تكون هائلة.وأشار إلى أن الاستجابة الأكثر أهمية هي تقليل انبعاثات الغازات الدفئية لإبطاء ظاهرة احترار المناخ.وختم "يجب أن نتكيف مع المناخ الذي نعيش في ظله الآن، كما يجب علينا الاستثمار بشكل كبير لمكافحة تغير المناخ".