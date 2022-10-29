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إقتصاد

تقريرٌ جديد يكشف ما ستشهده روسيا اقتصادياً.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-10-2022 | 06:30
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يتوقع خبراء مستقبلاً قاتماً للاقتصاد الروسي مع تلاشي مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد العقوبات الغربية، ومعاناة البلاد لاستبدال أوروبا كمشتر رئيسي للنفط والغاز.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنل" إن روسيا ستشهد ركوداً أكبر من أي اقتصاد كبير هذا العام، وفقا لتوقعات جديدة من بنكها المركزي.
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ويعاني الاقتصاد الروسي من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا في شباط.

وفي حين استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الإيرادات بشكل حاد مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يكون الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي يسجله عضو في مجموعة أكبر 20 اقتصاداً.

وبعد الغزو مباشرة، توقع البنك الروسي أن ينكمش الاقتصاد بين 8% و10% هذا العام، وبنسبة تصل إلى 3% في العام المقبل. كذلك، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 1% و4% في العام المقبل.

وقبل غزو روسيا لأوكرانيا، توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3% في عام 2022، وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من 7% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأبقى بنك روسيا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع منذ مارس  أعقبته ستة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة إلى 7.5 في المئة من 20 في المئة مع نجاح صناع السياسات في استقرار الروبل والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.

وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد قد يعاني من انخفاض أكبر في الإنتاج العام المقبل إذا واجهت روسيا عقوبات أكثر صرامة أو طلبا أضعف من الاقتصاد العالمي المتباطئ. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك إن النمو قد يتأثر أيضا نتيجة لقرار الحكومة في أيلول بتجنيد 222 ألف جندي إضافي.

وأضرت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية ببعض أجزاء الاقتصاد بشدة. وفقا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الحكومية.

وقال معهد بروغل للأبحاث إن حصة روسيا من الصادرات العالمية من النفط والغاز قد تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030.

إقتصاد

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