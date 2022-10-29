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عربي-دولي
خبيرٌ بارز تنبّأ بأزمة عالمية حصلت: "الحرب العالمية الثالثة قد بدأت"!
Lebanon 24
29-10-2022
|
07:00
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أعلن الاقتصادي الأميركي نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.
وقال في حديث لصحيفة "شبيغل" الألمانية: "يعبر مستشارو الأمن القومي عن قلقهم من تدخل حلف الناتو في النزاع الأوكراني، كما نشهد خلافات حادة في العلاقات بين إيران وإسرائيل. وأقرأ في الصباح أن إدارة بايدن تتوقع أن الصين ستهاجم تايوان قريبا. بصراحة فإن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتنتشر أعمالها في المجال السيبراني وفي أوكرانيا".
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وأضاف الخبير أنه عندما كان في إيطاليا في السبعينيات من القرن الماضي لم يكن مضطراً إلى "القلق بشأن حرب بين الدول الكبرى أو شتاء نووي"، ولم يسمع عبارات "تغير المناخ" و"جائحة عالمية"، وأضاف: "أما الآن فيتعين عليّ أن أقلق بشأن كل هذه الأشياء، مثل أي شخص آخر".
وفي حديث حول الاقتصاد، توصل روبيني إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو تقع حاليا "في حالة ركود بالفعل" مشيرا إلى أن الأمور في بريطانيا تتطور "أسوأ" من ذلك. كذلك، فقد أكد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على أوروبا في ما يتعلق بالتعاول الاقتصادي مع الصين.
وعبر روبيني عن اعتقاده بأن اليوان الصيني قد يحل محل الدولار الأميركي، وقال: "سيستغرق ذلك وقتا، لكن الصينيين يجيدون التفكير على المدى الطويل".
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