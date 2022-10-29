قائد "الحرس الإيراني" يحذر المتظاهرين: اليوم هو آخر أيام الشغب!

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حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المتظاهرين من أن يوم السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.وقال سلامي في تصريح: "لا تخرجوا إلى الشوارع. اليوم هو آخر أيام الشغب".وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي.ويوم الجمعة، واجه محتجون قوات الأمن في مدينة زاهدان جنوب شريق البلاد، حيث اندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب اتهامات ضد شرطي بالاغتصاب، أصبحت المنطقة الأكثر دموية بعد وفاة أميني.ويقدر نشطاء أنه في زاهدان وحدها، قتل نحو 100 شخص منذ أن أثارت احتجاجات هناك يوم 30 أيلول رداً عنيفا من الشرطة، وفقا لأسوشيتد برس.وتضمنت مقاطع مصورة لاحتجاجات الجمعة في المدينة حول مسجد دوي إطلاق نار، وأظهر مقطع لاحقا آثار دماء على الأرض وفي باحة المسجد.من جهتها، دانت الأمم المتحدة يوم الجمعة "جميع الأحداث التي أدت إلى مقتل أو إصابة المتظاهرين بجروح خطيرة" في إيران ، وأعادت التأكيد على أنه "يجب على قوات الأمن تجنب كل استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين".