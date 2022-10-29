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عربي-دولي

الكويت: التصعيد العسكري الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة

Lebanon 24
29-10-2022 | 09:30
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حذرت الكويت من عواقب التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن "المسجد الأقصى مازال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين".
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت عن نائب مندوب  الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل غازي العنزي قوله، خلال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المنعقدة في نيويورك، إن "تلك الممارسات تعد حلقة إضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية، وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف".
وجدد العنزي "تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين".
واستنكر العنزي بـ "أشد العبارات الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على المدن الفلسطينية بما فيها مدينتي نابلس ورام الله قبل عدة أيام والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني".
ودعا العنزي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني" ، مطالبا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وطالب بـ "تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته".
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