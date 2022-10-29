البرازيل.. شتائم واتهامات في آخر مناظرة رئاسية!

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وصل البرازيليون السبت إلى نهاية حملة رئاسية حامية في اليوم التالي لآخر مناظرة تلفزيونية بين لولا وجايير بولسونارو اللذين تبادلا الشتائم قبل الجولة الثانية الأحد.وخلال أكثر من ساعتين، الجمعة، على قناة "تي في غلوبو"، القناة الأكثر مشاهدة في البلاد، تقاذف المرشحان الشتائم واتهامات بالكذب، بدلًا من عرض مشاريعهما الملموسة للسنوات الأربع المقبلة.فقد قال الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، البالغ من العمر 67 عاما، "لولا، كف عن الكذب، اذهب إلى بيتك!"، وفقا لفرانس برس.ولم يسكت الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي احتفل ببلوغه 77 عامًا الخميس، فرد قائلاً: "هذا الرجل هو أكبر كذاب في تاريخ البرازيل" إنه "مختل".ثم سأل بولسونارو خصمه: "هل تتناول الفياغرا؟" متطرقًا إلى الجدل المثار حول شراء 35000 حبة فياغرا للجيش.وهاجم لولا خصمه بشأن سياسته الدولية وقال "في ظل حكومتك، أصبحت البرازيل منبوذة. لا أحد يريد أن يستقبلك ولا أحد يأتي إلى هنا"، ورد بولسونارو ساخرًا "يظن نفسه أبا الفقراء"، قبل أن يصفه بأنه "لص".يشار إلى أن لولا دا سيلفا، الرئيس السابق والذي يتصدر استطلاعات الرأي، كان قد سُجن 18 شهرًا بتهمة الفساد في عامي 2018 و2019 قبل إلغاء الحكم.وتوجت مناظرة الجمعة حملة قذرة تخللها نشر سيل من المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال الكاتب السياسي أوتافيو غيديس عبر قناة غلوبونيوز بعد المناظرة "كان جدالًا لم يأتِ بأي شيء يمكن أن يغير المعطيات".وزاد لولا بشكل طفيف تقدمه في الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد داتافولها Datafolha ونُشر الخميس، (من 4 إلى 6 نقاط)، إذ حصل على 53% من نوايا التصويت، مقابل 47% للرئيس اليميني المتطرف.وفي الجولة الأولى، في 2 تشرين الأول، حصل لولا على 48% من الأصوات مقابل 43% لجايير بولسونارو.