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عربي-دولي

الأمم المتحدة تعلن رفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد في الكونغو الديموقراطية

Lebanon 24
29-10-2022 | 12:30
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) أنها "رفعت مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد إم 23 التي تواصل هجومها في الشرق، بحسب مصادر متطابقة.
      
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وكتبت القوة الأممية على تويتر: "مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 آذار وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فوراً"، مشيرة إلى تزويد الجيش "الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد".
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