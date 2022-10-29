الأمم المتحدة تعلن رفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد في الكونغو الديموقراطية

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) أنها "رفعت مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد إم 23 التي تواصل هجومها في الشرق، بحسب مصادر متطابقة.وكتبت القوة الأممية على تويتر: "مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 آذار وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فوراً"، مشيرة إلى تزويد الجيش "الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد".