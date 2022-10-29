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عربي-دولي

زاخاروفا: هيمنة القواعد الغربية أضعفت القانون بالكامل

Lebanon 24
29-10-2022 | 13:00
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بيرتون، أخبر إيلون ماسك بأن "تويتر" سيعمل في أوروبا وفق القواعد المحلية.

وفي تعليقها على تصريح بيرتون الذي مفاده بأن "الطائر(تويتر) سيطير في أوروبا وفقا لقواعدنا"، كتبت زاخاروفا في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "أريد أن ألفت الأنظار إلى أن المفوض الأوروبي كتب ذلك في صفحته على "تويتر".
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وأوضحت: "بشكل عام فإنهم جميعا مرتبكون بشكل جماعي ويمكن القول إن الجنون أصابهم بسبب "قواعدهم" التي أدت هيمنتها إلى جعل القانون عبثيا بالكامل".

وأضافت مخاطبة المفوض الأوروبي: "إذا أشرت إلى "القواعد" - فأظهرها. وإذا قمتم بإقناع الجميع لسنوات عديدة باستحالة فرض قيود على حرية التعبير، فكونوا صادقين مع كلامكم. إذا كان الأول والثاني عقيدة جامدة، فلا بد أن يكونا عقيدة جامدة بالدرجة الأولى لمبدعيها".
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