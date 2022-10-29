27
o
بيروت
32
o
طرابلس
20
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توجيه اتهامات للمعتدي على زوج نانسي بيلوسي
Lebanon 24
29-10-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وُجهت لرجل اعتدى على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على رأسه بمطرقة، وهو يصرخ "أين نانسي؟"، تهمة الشروع في القتل إلى جانب اتهامات أخرى، وذلك بعد يوم من اقتحامه منزل الزوجين في سان فرانسيسكو.
Advertisement
وأحجمت الشرطة في البداية عن تقديم دافع لهجوم الجمعة على بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما، غير أنها عادت لاحقًا لتقول إن الاعتداء "لم يكن عملا عشوائيا.. كان متعمدا".
وحول الحالة الصحية لبول بيلوسي، أفاد مكتب زوجته بأنه خضع لعملية جراحية بعدما أصيب بكسر في الجمجمة وجروح في ذراعه اليمنى ويديه، على الرغم من توقع الأطباء تماثله للشفاء التام.
لكن الهجوم أثار مخاوف بشأن العنف السياسي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي في الثامن من تشرين الثاني والتي ستحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
الجدير بالذكر أن الانتخابات هذا العام ستعقد في ظل مناخ سياسي يشهد استقطابا هو الأشد منذ عقود.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 82 عاما المنتمية للحزب الديمقراطي، وهي الثانية في الترتيب لتولي رئاسة الولايات المتحدة بحسب الدستور، في واشنطن بصحبة فريقها الأمني وقت الاعتداء، لكنها عادت إلى سان فرانسيسكو لتكون مع زوجها.
وقالت الشرطة إن المقتحم الذي اعتقله الضباط في مكان الحادث يدعي ديفيد ديباب ويبلغ من العمر 42 عاما، ونُقل هو أيضا إلى مستشفى في سان فرانسيسكو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
Lebanon 24
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
12:48 | 2022-10-29
29/10/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
16:44 | 2022-10-29
29/10/2022 04:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
14:06 | 2022-10-29
29/10/2022 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
11:07 | 2022-10-29
29/10/2022 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
16:21 | 2022-10-29
29/10/2022 04:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-10-30
المفاوضات مستمرة بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
09:00 | 2022-10-30
موسكو تعلق على رغبة بولندا في نشر قنابل نووية أميركية على أراضيها
08:52 | 2022-10-30
رئيس الوزراء الإسرائيلي زار حقل "كاريش"... ماذا أعلن من هناك عن إتّفاق الترسيم مع لبنان؟
08:30 | 2022-10-30
روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة
08:00 | 2022-10-30
الاسلحة الغربية تدخل على خط الحرب بين روسيا واوكرانيا... ما هو دورها؟
07:30 | 2022-10-30
ما الذي دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في صفقة نقل الحبوب؟
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
30/10/2022 15:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
30/10/2022 15:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
30/10/2022 15:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact